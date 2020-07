Determinazioni motivate di conclusione di conferenza

La determinazione motivata di conclusione della conferenza sostituisce tutti gli atti di assenso delle amministrazioni partecipanti, che possono sollecitare con motivazione l’amministrazione procedente ad assumere determinazioni in via di autotutela, purché abbiano partecipato a conferenza o abbiano espresso determinazioni.Se approvazione unanime, determinazioni di conclusione della conferenza è immediatamente efficace.Se determinazione di conclusione della conferenza è approvata per posizioni prevalenti, efficacia della determinazione è sospesa in caso di dissensi qualificati.I termini di efficacia degli atti di assenso decorrono da data di comunicazione.Contro determinazione di conclusione di conferenza, entro 10 giorni dalla comunicazione, le amministrazioni per tutela ambiente, paesaggistico – territoriale, dei beni culturali o della tutela della salute e pubblica incolumità dei cittadini possono proporre opposizione al presidente del consiglio dei Ministri, se è stato espresso precedentemente. Per amministrazioni statali, opposizione proposta da Ministro competente.La proposta di opposizione sospende l’efficacia della determinazione.La Presidenza del Consiglio dei ministri indice entro 15 giorni dalla ricevuta dell’opposizione, una riunione con le amministrazioni, in cui si formulano proposte per individuazione di una soluzione condivisa per sostituire la determinazione precedente.Se raggiunta intesa, l’amministrazione procedente adotta una nuova determinazione, se entro 15 giorni dalla riunione non è raggiunta un’intesa la questione passa al Consiglio dei ministri nella prima riunione successiva al termine di intesa. Il Consiglio dei ministri può accogliere in parte l’opposizione modificando la determinazione.Le PA possono concludere accordi tra loro, in forma scritta firmata digitalmente.