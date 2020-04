Definizione di forma di governo



Il modo in cui, in un determinato ordinamento, viene organizzato ed esercitato il potere politico, e il modo in cui si arriva a individuare i soggetti ai quali è riconosciuta, di diritto e di fatto, la capacità di esercitare in tutte le forme lecite la funzione di indirizzo politico, è ciò che si usa chiamare forma di governo: da intendersi, per quel che si è appena detto, in senso lato, e non con riferimento solo al potere esecutivo-amministrativo.Naturalmente, il giurista studierà in particolare l’assetto strutturale-formale della forma di governo (ovvero la disciplina giuridica delle modalità di esercizio del potere politico): ma non trascurerà gli aspetti funzionali e il contesto sotteso a tale assetto, ovvero il sistema politico e ciò che lo influenza (a partire dal sistema elettorale. E questo proprio perché negli ordinamenti democratici contemporanei, organizzati sulla base del principio della sovranità popolare, il potere a ciascun livello di governo (nazionale, regionale, locale) tende a presentarsi non diviso, ma appunto tendenzialmente unificato intorno all’indirizzo politico legittimato dal voto dei cittadini.Riassumendo: la forma di governo attiene al modo in cui fra gli organi di una comunità politica organizzata si distribuisce il potere di indirizzarla verso determinati fini generali (fini politici). La teoria delle forme di governo costituisce pertanto il tentativo di classificare i diversi ordinamenti, secondo tipologie che nascono dall’osservazione, in base alla ripartizione del potere d’indirizzo politico fra gli organi costituzionali (capo dello stato, governo, parlamento).Le forme di governo possono essere studiate diacronicamente (cioè nella loro evoluzione storica) e sincronicamente (cioè con riferimento a un momento dato). Anche se in un primo momento l’approccio storico può sembrare inutile e superfluo, esso è indispensabile perché le istituzioni di oggi sono figlie di quelle di ieri, e anche le tipologie e gli stessi termini oggi in uso sono l’evoluzione di concetti che, pur superati dai fatti, vengono dal passato.