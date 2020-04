Definizione e branche del diritto del lavoro

L’espressione «diritto del lavoro» non attiene alle regole giuridiche che disciplinano lo svolgimento dell'attività lavorativa, bensì alle forme giuridiche nelle quali essa viene prestata (rapporto di lavoro subordinato, autonomo, esterno, ecc.). Il diritto del lavoro ne attenziona solo alcune, lasciandone altre quasi prive di tutela (in particolare il lavoro indipendente o casalingo).In primo luogo, il diritto del lavoro dedica una particolare attenzione alle attività subordinate: i lavoratori in esse impiegati sono considerati deboli e a rischio di sfruttamento. Viceversa, la materia non si occupa quasi mai del lavoro autonomo o professionale, i cui adepti sono invece ritenuti in grado di autodeterminarsi e autotutelarsi.Il diritto del lavoro, inoltre, è stato suddiviso in alcune branche trasidizonali: diritto sindacale; il contratto collettivo; il conflitto fra datore e dipendente; la partecipazione di lavoratori e sindacati alla gestione dell’azienda, ecc.Il diritto del lavoro svolge una funzione fondamentale dal punto di vista sociale: esso tutela i lavoratori economicamente e giuridicamente più deboli. Per farlo, si serve di regole esterne alla negoziazione individuale tra le parti, volte a determinare le condizioni retributive e professionali del rapporto lavorativo.L’obiettivo primario del diritto del lavoro è quello di bilanciare la disparità di potere che inevitabilmente si verifica fra il datore e i suoi dipendenti, proteggendo la dignità dei secondi e realizzando la redistribuzione del reddito a vantaggio della classe storicamente più penalizzata rispetto a quella di cui fanno parte i detentori del capitale.Esso, infine, mira a demercificare il lavoro, cioè a creare un mercato di scambio in cui l’attività impiegatizia non sia trattata al pari di un qualsiasi bene di scambio, inanimato e spersonalizzato.