Debito come entrata e spesa

L’indebitamento deve essere considerato allo stesso tempo come un’entrata e una spesa: nel momento in cui lo richiede, infatti, lo Stato reperisce risorse finanziarie che, però, dovrà rimborsare in seguito, lo stesso anno (e in questo caso si parla di «debito fluttuante) o entro un termine ulteriormente dilatato.A prescindere dal momento in cui il saldo è effettuato, alla somma inizialmente ricevuta dovrà aggiungersi un tasso di interesse e ciò declina il debito come spesa, oltre che come entrata.Se lo stato rischia di essere insolvente deve riconoscere un interesse maggiore ai mutuanti; ciò crea un circolo vizioso, perché più aumenta la percezione di insicurezza che i mercati di capitali emanano, maggiore sarà la garanzia economica di cui lo Stato, già indebitato, dovrà farsi carico. Nell’ambito della grave crisi sanitaria causata dal diffondersi della pandemia da nuovo Coronavirus (Sars-cov-2), ad esempio, lo Stato italiano dovrà probabilmente far fronte a costi estremamente ingenti per sostenere i numerosi prestiti di cui avrà senz’altro bisogno.Il reperimento delle risorse finanziarie che lo Stato può ottenere, però, dipende anche dalle cosiddette «entrate correnti», cioè legate alla podestà impositiva rivolta ai cittadini, noti sotto questo profilo come «contribuenti». Le entrate correnti, cioè volte all’autofinanziamento dello stato, comprendono due voci: entrate tributarie ed extratributarie. Le prime comprendono le tasse canoniche imposte a tutti i contribuenti; le seconde, invece, derivano dall’applicazione di sanzioni amministrative (multe) o penali (ammende, ad esempio quella prevista ex art. 650 del Codice penale).A queste tipologie si affiancano entrate di tipo straordinario, ad esempio quelle derivanti dall’alienazione di beni patrimoniali. Si tratta di un mezzo finanziario a cui non si ricorre spesso, solo in situazioni di seria ed estrema crisi.Il debito, per questo motivo, può essere considerato come fonte di entrate oppure come onere di spese, dipende il punto di vista di chi percepisce o paga il suddetto debito: gli stati che assumono e adottano le obbligazioni finanziarie diversano creditori, acquisendo il debito come entrata; quello le cui obbligazioni sono assunte e adottate, viceversa, percepirà il debito come spesa.