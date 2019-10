Controllo diffuso e accentrato di costituzionalità

In generale, è possibile identificare due ulteriori modelli di controllo costituzionale:- controllo accentrato, tipico dell’Europa continentale, in cui vi è un unico organo preposto all controllo della costituzionalità;- controllo diffuso, tipico di tutti i paesi di Common Law, in cui tutti i giudici possono attuare un controllo di costituzionalità mediante l’applicazione del principio di preferenza della legge.Qualora reputi che la norma non sia costituzionalmente applicabile, il giudice dei sistemi di Common law è tenuto a disapplicarla e, dunque, non ad adire la Corte costituzionale.Esiste un’ulteriore differenza tra i sistemi di controllo di natura giurisdizionale (un esempio è rappresentato dalle Corti costituzionali) e i sistemi di controllo di natura politica (che esercitano un controllo di tipo tecnico). Nel nostro ordinamento un esempio è costituito dalla dinamica relativa alla conversione di un decreto legge: essa richiede di verificare, dal punto di vista tecnico-politico, il rispetto dei due requisiti di necessità e d’urgenza ex art. 77 Cost.In Francia, il controllo di costituzionalità non è stato mai direttamente previsto dal testo costituzionale fino alla stesura della Costituzione del 1958 voluta da Charles De Gaulle, definita «semi-presidenziale». De Gaulle si propose di tutelare la stabilità dell’esecutivo: per questo motivo la costituzione ha previsto l’elezione del presidente mediante voto popolare suffragato dalla scelta parlamentare. In sintesi, dunque, è possibile affermare che ogni stato prevede distinte modalità di controllo della costituzionalità ma che, a prescindere dal modello adoperato, ogni stato persegue lo stesso fine, cioè quello di garantire il rispetto dei principi costituzionali, con particolare riferimento ai cosiddetti «limiti fondamentali», corrispondenti con i principi supremi e invalicabili che in nessun caso possono essere derogati.