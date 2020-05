Contingentamento

Alla Camera, il contingentamento non si applica ai disegni di legge di conversione di decreti legge.Ciò ha indotto la presidenza dell’assemblea ad affermare il proprio dovere di passare direttamente alla votazione finale, indipendentemente dalla conclusione delle precedenti fasi d’esame (eventualmente anche senza votazione sugli emendamenti), così da garantire la decisione nei termini previsti dalla Costituzione: la cosiddetta ghigliottina (in pratica usata una sola volta, nel gennaio 2014, poiché l’annuncio dell’intenzione di ricorrervi ha sempre fatto rientrare i tentativi di dilatare i tempi per impedire la conversione, mentre al Senato la ghigliottina è espressamente prevista dal regolamento).Da quando il contingentamento è diventato norma, i calendari (che sono la traduzione in un’agenda di tre settimane della programmazione generale dei lavori stabilita per due o tre mesi) trovano per lo più attuazione, dal che ne consegue naturalmente un rilevante vantaggio per la funzionalità delle assemblee e, di conseguenza, per il governo e la sua maggioranza.Lo stesso si può dire a proposito delle modalità di votazione, in particolare grazie alla riforma dei regolamenti che, nel 1988, ridimensionò drasticamente l’ambito di applicazione, un tempo generale, del voto segreto.