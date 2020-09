Conseguenze della mancata approvazione del bilancio

Se la legge di bilancio dello Stato non viene approvata entro il 31 dicembre, ha luogo un vero e proprio blocco dell’intera macchina amministrativa e dell’erogazione di servizi e funzioni pubbliche fondamentali ai cittadini (con grave lesione, ovviamente, dei loro diritti.Per cui l’art.81 della Cost., nell’attuale comma 5, fa riferimento al c.d. esercizio provvisorio del bilancio, prospettando una soluzione tecnica (che per definizione è solo temporanea) al problema costituito dal mancato realizzarsi dell’effetto autorizzatorio.Se dovesse emergere, ad esempio, un ipotetico conflitto politico tra Governo e Parlamento, che non vuole approvare il bilancio presentato dal primo, o se per ragioni esterne (ad esempio come si è rischiato alla fine del 2018) fosse un eventuale dissenso con l’UE a rallentarne o comprometterne (sul piano politico) l’approvazione entro il 31 dicembre, la Costituzione rende comunque ineludibile per il Parlamento (è una sua precisa responsabilità costituzionale) concedere al Governo di “esercitare” provvisoriamente il bilancio, per consentire lo svolgimento delle normali ed indispensabili funzioni pubbliche.Quindi occorre comunque un’autorizzazione provvisoria. Ciò che qui conta sottolineare è, nuovamente, il significato di questa previsione procedurale.