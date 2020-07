Approvazione del bilancio e procedimento di spesa

Per far fronte al disavanzo della finanza pubblica ed evitare di aumentare l’imposizione fiscale, viene imposto alle amministrazioni di ridurre le spese. I criteri di riduzione sono diversi, il migliore anche se più difficile consiste nell’analisi delle singole voci di spesa (spending review) per eliminare gli sprechi e individuare quali sono invece le pratiche migliori.Invece il modo più semplice e rozzo consiste nei tagli orizzontaliLe spese delle pubbliche amministrazioni devono essere precedute da 2 importanti adempimenti:Approvazione del bilancio: poiché ogni amministrazione ha risorse limitate, la loro ripartizione tra le diverse destinazioni deve essere operata preventivamente dall’organo di vertice che approva il bilancio.Procedimento di spesa: articolato nelle seguenti fasi: impegno, con cui l’amministrazione decide una spesa e quindi destina una somma per essa; liquidazione, consente di individuare il creditore e di precisare l’entità della spesa; ordinazione, cioè l’ordine di effettuare il pagamento dato dall’amministrazione al soggetto che svolge il servizio di tesoriera; effettivo pagamento, operato dal tesoriere.Alcuni atti relativi a questo procedimento sono soggetti a controlli preventivi per verificare la legittimità della spesa o della procedura, la disponibilità della somma nel corrispondente capitolo del bilancio… tutti questi adempimenti spesso causano ritardi nei pagamenti delle pubbliche amministrazioni