Concorso di reati formale e materiale

L’aggravamento della sanzione in conseguenza del verificarsi di un evento può derivare dall’applicazione di una circostanza oppure dal fatto che il legislatore costruisce un reato partendo da un’ipotesi base e individuando un’aggravante nel nesso di causalità fra il reato e l’evento naturalistico.Il concorso di persone (più soggetti che concorrono alla commissione di un reato) ha una forma speculare: il concorso di reati. In questo caso, al contrario, una sola persona compie più reati mediante un’unica condotta o più condotte concomitanti.I reati che derivano da una sola condotta dà vita a una fattispecie tipica: il concorso formale di reati. Vi si affianca il concorso materiale di reati: in questo caso sussistono più condotte che danno vita ai reati.Il momento in cui il soggetto realizza la condotta è considerato dal legislatore come unitario: egli valuta i reati che ne scaturiscono uniti dall’unica condotta posta in essere. Dal punto di vista sanzionatorio si applica un’unica pena: quella prevista per il reato più grave fra quelli commessi, ma aumentata fino al tripo (cumulo giuridico)..Nel caso del concorso materiale si osserva invece la somma delle pene previste per i reati cui fanno capo le condotte plurime.Le fattispecie di concorso di reati materiale e formale, dunque, differiscono per quanto riguarda la condotta (le condotte nel secondo caso) che ha determinato lo scaturire dell’evento.