Collegi dei probiviri

La liberalizzazione degli scioperi accrebbe la conflittualità fra industriali e lavoratori. Per attenuarla, nel 1878, fu presentato un progetto di legge sull’istituzione del collegio dei probiviri, finalizzato proprio a conciliare ed eventualmente decidere le controversie sorte tra datori e operai. La proposta non fu ben accolta in Parlamento, così il governo presentò un nuovo progetto che accentuava la funzione conciliatrice su quella giudicante: a quest’ultima si poteva ricorrere solo dopo aver sperimentato la conciliazione.Il progetto divenne legge nel 1893. La costituzione dei collegi dei probiviri era rimessa alla volontà delle parti interessate. La diffusione dei collegi fu molto modesta: essendo gratuito, l’ufficio era particolarmente gravoso per gli operai; inoltre, gli industriali erano restii a collaborare.La maggior parte delle controversie sottoposte ai collegi dei probiviri riguardava i salari e i danni derivanti dal licenziamento. I giudizi si concludevano spesso a favore degli industriali. Nonostante questa chiara iniquità, i colleghi ebbero un ruolo essenziale in ambito sindacale: per la prima volta, infatti, posero all’attenzione della giurisprudenza i contratti collettivi, così chiamati perché stipulati tra gruppi di operai e industriali su determinate norme che, a seguito della contrattazione, entravano obbligatoriamente a far parte dei contratti individuali di lavoro, definendo standard minimi soprattutto in materia di orario, retribuzione, straordinari, ecc.Il valore della controversia non poteva eccedere le 200 lire (10 centesimi) e il collegio non poteva dirimere controversie economiche collettive: queste erano ammesse solo nel caso in cui influivano sul contenuto dei contratti individuali. In sostanza, i conflitti industriali continuarono ad essere affidati all'auto tutela delle parti, cioè alla contrattazione collettiva e alla capacità dei contraenti di sostenere le proprie rivendicazioni.Ciononostante, i collegi si diffusero in molti settori produttivi, compreso l'impiego privato. Con l'avvento del fascismo, però, l'istituto probivirale fu demolito nel 1928.