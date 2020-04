Carta dei valori fondamentali delle piattaforme digitali

La carta dei valori delle piattaforme digitali ha previsto alcune disposizioni che,, purtroppo, tutt’oggi hanno avuto un riconoscimento pressoché unicamente formale. Si tratta in particolare delle regole sulla manutenzione dei mezzi utilizzati dai lavoratori e la statuizione di un compenso fissati in parte a cottimo.Nel novembre del 2019 è stata approvata la legge 128/2019. Essa è intervenuta su due fronti:- ha modificato l’art. 2.1 d.lgs. 81/2015, prevedendo la possibilità di riconoscere come collaboratori eterorganizzati anche i ciclofattorini;- ha anche aggiunto un nuovo titolo (il quinto) al d.lgs. 81/2015. Il titolo è interamente dedicato ai riders del settore Food Delivery. Si tratta di un intervento ispirato alla ratio legis secondo cui a tutti i ciclofattorini del suddetto settore deve essere riconosciuto un trattamento minimo inderogabile a prescindere dal livello giuridico di inquadramento. Esso è rivolto ai ciclofattorini che svolgono attività di consegna di beni in ambito urbano con aiuto dei veicoli della micromobilità, rendendo le proprie prestazioni tramite apposite piattaforme digitali.Le tutele minime previste riguardano l’ambito economico. È stato imposto il divieto di utilizzare il cottimo puro, che determinerebbe livelli retributivi bassissimi e favorirebbe l’effettivo sfruttamento dei ciclofattorini. Per ottener una retribuzione dignitosa, infatti, essi sarebbero costretti a sostenere ritmi di lavoro pressoché incessanti. Sotto il profilo della sicurezza sul lavoro, invece, è stata fissata la tutela contro gli infortuni e le malattie professionali, riconosciuta a prescindere dall’inquadramento giuridico.Il problema principale che si pone nell’applicare il titolo quinto introdotto nel d.lgs. 81/2015 riguarda il fatto che, nella realtà, è difficile distinguer il ciclofattorino autonomo da quello eterorganizzato. Non è ancora chiaro, infatti, quale sia il fattore distintivo fra le due fattispecie.I riders sono prevalentemente inquadrati come lavoratori autonomi occasionali.