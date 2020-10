Caratteristiche della S.R.L. semplificata e start-up innovativa

La società a responsabilità limitata può essere costituita in forma semplificata. Sono ammessi solo conferimenti in denaro e la società può essere costituita solo a tempo indeterminato, con diritto di recesso libero.Le deliberazioni dei soci devono essere assunte in forma assembleare (convocazione con almeno 8 giorni di anticipo).Le deliberazioni possono riguardare solo l’approvazione del bilancio, la nomina degli amministratori ed eventualmente, dell’organo di controllo.Nel 2012 il legislatore ha riconosciuto la possibilità di istituire start-up innovative al fine di incentivare la crescita e lo sviluppo di nuove imprese.In fase di avvio la start-up è di piccole dimensioni: essa può restare attiva per un massimo di 60 mesi, con lo scopo di realizzare prodotti e servizi innovativi e ad alto sviluppo tecnologico.Tale società può assumere diverse forme giuridiche, ma la più adottata è quella della S.R.L. L’identificazione della start-up avviene mediante autocertificazione, automaticamente iscritta nel registro delle imprese (sezione speciale) a seguito della presentazione in formato elettronico di un’apposita domanda da parte dell’amministratoree.L’iscrizione ha efficacia normativa. Chi investe in questo tipo di società gode di un particolare sistema fiscale e contributivo.