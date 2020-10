Svolgimento dell’assemblea in S.R.L.

Una volta convocata, l’assemblea dei soci in una S.R.L. è presieduta dalla persona indicata nell’atto costitutivo o, in mancanza di questa, quella indicata dagli intervenuti.Il presidente verifica la regolarità della costituzione, accerta l’identità e la legittimazione dei presenti e verifica lo stato delle votazioni.Nella S.R.L. non si distingue tra assemblea ordinaria e straordinaria e non si regolano in maniera differente la prima convocazione e le successive.Le decisioni possono essere anche non assembleari, cioè adottate mediante consultazione scritta. I soci che non hanno partecipato alla deliberazione possono impugnarla entro 90 giorni dalla loro trascrizione nel libro delle decisioni dei soci; possono fare lo stesso il collegio sindacale o ciascun amministratore.Inoltre, le decisioni con oggetto illecito o impossibile possono essere impugnate da chiunque vi abbia interesse entro 3 anni dalla loro trascrizione.Infine, possono esservi due categorie di decisioni invalidi:1) decisioni contrarie alla legge o all’atto costitutivo, oppure adottate in conflitto di interessi con la società. Sono impugnabili dai soci assenti, dissenzienti o astenuti, da amministratori o dal collegio sindacale entro 90 giorni;2) decisioni aventi oggetto illecito o impossibile. Sono adottate mediante modifica dell’oggetto sociale. La modifica prevede lo svolgimento di attività vietate o impossibili.