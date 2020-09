Branche pubblicistiche

Il diritto pubblico concerne numerose branche: il diritto penale regola la potestà punitiva dello Stato: stabilisce quali fatti costituiscono reato e quali pene si possono applicare a chi li commette; il diritto processuale attiene all'esercizio della giurisdizione, ossia dell'attività dei giudici di applicazione del diritto ai casi concreti, e si distingue in diritto processuale civile (di applicazione del diritto privato), diritto processuale penale (di applicazione del diritto penale), diritto processuale amministrativo (di applicazione del diritto amministrativo).La possibilità, per gli apparati dello Stato o per gli altri enti pubblici, di stabilire con i privati rapporti autoritativi, basati sulla sovranità, può essere concessa dal diritto con maggiore o minore larghezza.In alcuni paesi appare riconosciuta più estesamente, in altri paesi assai meno. In Italia, come negli altri paesi del continente europeo, vige il modello (di origine francese) del cosiddetto Stato a diritto amministrativo: l'attività degli apparati dell'esecutivo dello Stato e quella degli enti pubblici si svolge, prevalentemente, per atti autoritativi (o cosiddetti atti amministrativi), regolati dal diritto amministrativo.Ma un diritto amministrativo non esiste ovunque: in Gran Bretagna e negli altri paesi che ne hanno seguito l'esempio vige l'opposto modello dello Stato a diritto comune, e la pubblica amministrazione agisce secondo il diritto privato (perciò, lo strumento principale dell'amministrazione è, in quei paesi, il contratto fra la pubblica autorità e il privato, mentre all'atto autoritativo si fa ricorso nelle materie, come la pubblica sicurezza e la difesa, per le quali non se ne può fare a meno).