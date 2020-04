Bicameralismo perfetto come compromesso fra i costituenti

L’assemblea costituente italiana si trovò in grande difficoltà nel dover stabilire le funzioni delle due camere: ogni corrente politica propendeva per una soluzione diversa, cosicché trovare un accordo unanime sembrava impossibile. Il compromesso fu raggiunto dando ragione a coloro che volevano due camere, ma tacitando nel contempo i timori dei monocameralisti con la scelta di rendere sia la Camera dei deputati sia il Senato della Repubblica espressione della sovranità popolare.Nella configurazione del Senato si venne incontro, in modestissima misura, ai fautori della rappresentanza su base regionale (v. art. 57 Cost.), a coloro che ne volevano fare una camera di riflessione (v. artt. 58 e 59 Cost.) e a coloro che volevano eleggerlo col sistema dei collegi uninominali (con l’approvazione di un ordine del giorno Nitti, che però venne di fatto eluso nella legge elettorale per il Senato poi approvata dalla Costituente, v. l. 29/1948).Se ne dedusse, quasi come cosa inevitabile, l’identità di funzioni: se tutte e due le Camere avessero dovuto essere espressione della volontà del popolo, come si poteva pensare di conferire ad esse compiti diversi? Ecco come si spiega la natura di bicameralismo paritario e indifferenziato, ovvero, secondo la formula tradizionale, di bicameralismo perfetto (non nel senso di «immune da difetti», ma nel senso che appunto si fonda su due Camere poste sullo stesso piano), appena attenuata dalla diversa durata (6 anni per il Senato, 5 per la Camera). Questa diversa durata, peraltro, non trovò applicazione perché ci si rese subito conto che avrebbe ulteriormente complicato le cose (a causa del fatto che le due Camere sarebbero state elette, dopo la prima volta, in tempi sfalsati). Così, prima si provvide a due scioglimenti definiti «tecnici» del Senato, in modo che potesse essere rinnovato insieme alla Camera (nel 1953 e 1958); poi si modificò l’art. 60 Cost. prima delle elezioni del 1963, portando la durata anche del Senato a 5 anni.Bicameralismo paritario, tuttavia, non vuol dire eguale rappresentatività.