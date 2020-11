Autorità Antitrust e Codice di Consumo

I trust nascono negli Stati Uniti tra il IX e XX secolo, ma già nel 1890 le leggi americane adottarono provvedimenti legislativi tendenti a limitare questa forma di collusione tra imprese, soprattutto a tutela delle piccole e medie imprese (Sherman Act). Negli anni ‘60 si afferma l’Autorità antitrust ma il fenomeno della concentrazione tra imprese che tende all’innalzamento dei prezzi è ancora presente.Con la legge 287 del 1990 viene costituita l’Antitrust italiana, composta da 3 membri nominati per 7 anni dai Presidenti delle Camere del Parlamento. Questa agisce su richiesta di chiunque si ritenga danneggiato:- Intese tra imprese (cartelli)- Concentrazioni tra imprese (trust)- Abuso di posizione dominante sul mercato- Pubblicità ingannevole o comparativaSi fa più fatica a provare la slealtà per la collusione tacita, ovvero quando le imprese evitano di farsi concorrenza senza ricorrere ad accordi espliciti.Il Codice del consumo è entrato in vigore con il dlgs del 2005 e poi integrato con il dlgs del 2014. Prevede la tutela dei diritti dei consumatori con previsione di obblighi informativi, di modalità di produzione, di distribuzione per i produttori e distributori di beni destinati al mercato. Vuole tutelare inoltre i consumatori dalla pubblicità ingannevole (atta a indurre in errore) e dalla pubblicità occulta (non riconoscibile come tale). Queste segnalazioni vanno fatte all’Antitrust che ne ordina l’inibizione e condanna a sanzioni pecuniarie da 1.000 a 100.000 €.