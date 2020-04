Aspettativa e permessi per funzioni pubbliche elettive

L’art. 51 Cost. stabilisce che chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto a disporre del tempo necessario al loro adempimento e a conservare il proprio posto di lavoro.Sulla base di questa disposizione, la legge ha previsto l'istituto dell'aspettativa per funzioni pubbliche, la cui durata è proporzionata a quella del relativo mandato.Originariamente la disciplina si applicava solo a coloro che erano stati eletti membri del parlamento nazionale o di assemblee regionali; oggi, invece, essa È efficace anche nei confronti dei consiglieri circoscrizionali, dei membri del parlamento europeo e degli assessori comunali.Il lavoratore deve comunicare l'intenzione di richiedere l'aspettativa al proprio datore di lavoro il quale non può rifiutarsi di accoglierlo. Al dipendente in aspettativa è garantita la conservazione del posto di lavoro. La suddetta aspettativa non è retribuita, ma comporta il decorso dell'anzianità di servizio.Affine all'aspettativa appena descritta è l’istituto dei permessi per funzioni pubbliche elettive: ne sono beneficiari i lavoratori dipendenti, privati e pubblici, eletti nei consigli comunali, provinciali, metropolitani e delle unioni di comuni. Tali permessi sono efficaci per l'intera giornata in cui questi organi sono convocati. Il lavoratore richiedente è tenuto a dare un ragionevole preavviso della sua assenza e a documentare lo svolgimento dell'attività pubblica. A differenza dell'aspettativa, i permessi per funzioni pubbliche elettive sono retribuiti: il datore di lavoro può richiedere agli enti in cui il proprio dipendente È stato eletto il rimborso della paga corrisposta al lavoratore per le ore o le giornate di assenza.In sostanza, la legge tutela il ruolo essenziale legato alla partecipazione attiva dei cittadini alla vita politica dello stato, sia a livello nazionale che a livello totale. Tale previsione è direttamente correlata al riconoscimento dei diritti politici, detti anche «libertà nello stato»: essi devono garantire la partecipazione di ogni cittadino all’elettorato attivo e passivo.