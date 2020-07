L'articolazione del sistema amministrativo

- Il sistema amministrativo si articola su più livelli: quello delle organizzazioni internazionali, quello europeo, quello statale, quello regionale e degli enti locali.- La distinzione fondamentale:- amministrazioni statali: parti di un unico grande ente che è lo Stato (allora Stato è attribuita la personalità giuridica e non alle singole amministrazioni)• Presidenza del consiglio (presidente del consiglio): funzione di coordinamento delle altre amministrazioni e di amministrazione attiva in alcune materie come l’editoria, la protezione civile.Si articola in numerosi uffici e dipartimenti.• Ministeri (ministri): nascono dal raggruppamento di omogenei interessi pubblici e funzioni amministrative. Sono caratterizzati da instabilità, perché tendono a cambiare quando cambiano i governi. Si articolano in grandi uffici chiamati direzioni generali a loro volta articolati in uffici più piccoli (le divisioni). Inizialmente nei ministeri si concentrava tutta l’amministrazione dello Stato. Poi questo modello di amministrazione compatta è stato superato con la nascita di varie amministrazioni autonome dai ministeri.Ai ministeri si aggiungono le agenzie, con funzioni tecnico operative in varie materie come la protezione civile e la tutela dell’ambiente.Disciplina Art 95: riserva di legge sulla organizzazione di entrambi.Amministrazioni non statali: sono enti pubblici diversi dallo Stato.