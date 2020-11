Lavoro - Ammortizzatori sociali e alternanza scuola-lavoro

Gli ammortizzatori sociali sono misure che lo stato mette a disposizione per sgravare il datore di lavoro e aiutare il dipendente in caso di crisi dell’azienda. Lo statuto dei lavoratori ha fatto entrare in vigore tre nuovi ammortizzatori sociali: la Naspi, la Dis-Coll e la CIG.La Naspi è a favore del lavoratore dipendente a cui viene data un’indennità di disoccupazione.Questa indennità viene pagata mensilmente e per una durata massima di 2 anni.La Dis-Coll è a favore dei precari e l’indennità non può superare i 6 mesi.La cassa integrazione guadagni è una prestazione economica in favore dei lavoratori nel caso in cui le imprese si trovano momentaneamente in crisi. Questa viene concessa solo alle imprese che sono in regola con i contributi.L’alternanza scuola-lavoro ora viene definita PCTO (Percorsi competenze trasversali orientamento).La legge n. 107 del 2015 stabilisce che l’alternanza scuola-lavoro è obbligatoria per almeno 150 ore negli istituti tecnici, 210 ore nei professionali e 90 ore nei licei.L’alternanza scuola-lavoro comprende attività interne ed esterne alla scuola:- Attività interne -> orientamento e incontri formativi- Attività esterne -> stage presso le strutture ospitantiPer lo stage viene assegnato un tutor della struttura ospitante che deve valutare il percorso di alternanza effettuato e deve certificare le competenze che sono state acquisite dallo studente. Le competenze acquisite durante questo percorso costituiscono crediti scolastici e formativi.Con la legge n. 107 viene istituito anche il Registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro presso le camere di commercio dove vengono specificate tutte le aziende disponibili ad accogliere studenti.