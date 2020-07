Amministrazioni in forma privata e amministrazioni statali

Amministrazioni in forma privata

Amministrazioni ultrastatali: quelle europee e organismi internazionali e globali

Pensiamo alle varie persone giuridiche che svolgono funzioni pubbliche come gli enti previdenziali di alcune categorie di lavoratori.Le tendenza allo svolgimento di attività amministrative da parte dei privati è anche conseguenza del fenomeno di esternalizzazione da parte delle amministrazioni sia di funzioni amministrative (tuttavia lo svolgimento di funzioni di interesse generale da parte dei privati è sempre stato diffuso, pensiamo al ruolo delle associazioni private nel settore dell’assistenza ai poveri, ai malati, …) che di servizi strumentali (come la sicurezza e la pulizia degli edifici)L’apparato amministrativo europeo fa capo alla Commissione europea che come i governi nazionali è un organo collegiale.