Accesso a dati per fini statistici

Sistan (Sistema statistico nazionale) possono consentire accesso per fini scientifici a dati elementari, privi di riferimento per l’identificazione delle unità statistiche, solo se:- accesso richiesto da ricercatori di università, enti di ricerca e istituzioni di ricerca, inserito nell’elenco da Eurostat o con requisiti stabiliti- sia sottoscritto impegno di riservatezza specificando condizioni, obblighi, provvedimenti per violazioni, misure da adottare da soggetto che rappresenta l’ente- presentata proposta di ricerca e ritenuta adeguata da soggetto del Sistan che autorizza, specificando scopo, soggetti, dati, metodi e risultati da pubblicare.Tutti i soggetti firmano dichiarazione di riservatezza.Dati elementari messi a disposizione sotto forma di file con metodi di controllo per non permettere identificazione, se impossibile sotto forma di file senza metodi per nascondere identificazione se utilizzati in laboratori costituiti da titolare dei trattamenti statistici accessibili anche da remoto da laboratori organizzati e gestiti da soggetto idoneo; risultai poi autorizzati da responsabile del laboratorio che i dati non permettono identificazione.Sentito Garante per la protezione dei dati personali, il Comitato di indirizzo e coordinamento dell’informazione statistica (Comstat) stabilisce:- soggetti facenti parte del Sistan- criteri ammissibilità dei progetti di ricerca- modalità organizzazione e funzionamento laboratori- criteri per accreditamento gestori di laboratori virtuali- conseguenze di violazioni