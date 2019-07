Primo anno di Università, consigli utili per matricole smarrite

Informarsi in rete

Tantissimi giovani universitari presto saranno alle prese con i problemi tipici del primo anno, e altrettanti ragazzi del quinto superiore il prossimo anno si troveranno a dover fare i conti con il mondo universitario. Niente paura, Skuola.net ti aiuta a pianificare tutto al meglio, perLa prima cosa da fare è quella di cercare tutte leattraverso il sito dell’università prescelta che rimarrà sempre un ottimo punto di riferimento. Iniziare aconsente, infatti, alla giovane matricola di orientarsi meglio all’appuntamento con il primo giorno tra i corridoi della facoltà.Fondamentale è conoscere tutte le materie da sostenere il primo anno, in modo tale da poter incominciare a pianificare una funzionale. Ogni giovane matricola dovrebbe tentare di organizzarsi al meglio sin dalle prime settimane, scegliendo i corsi da seguire e le prove da sostenere, facilitandosi lo studio con gli appunti universitari presi a lezione. Sopravvivere all’università senza unè praticamente impossibile. Bisogna fare i conti con crediti formativi obbligatori, propedeuticità, laboratori e idoneità. Meglio non rimanere indietro.L’università è la giungla dello studente. Bisogna considerare, infatti, che tutte le comodità tipiche del liceo diventano un lontano ricordo. È necessario destreggiarsi tra prof nuovi che probabilmente impiegheranno mesi per memorizzare il vostro volto. Dovrai. La lotta alla sopravvivenza dipenderà dalle tue sole capacità di organizzarti e rimanere a galla. Per questo, soprattutto all’inizio,, né evitate di incontrare qualche prof per chiedere opinioni e consigli in merito al da farsi.L’ansia delle prime settimane da matricola è inevitabile, ma il consiglio è quello di impegnarsi a gestirla al meglio. I primi giorni in facoltà devono servirti perche potranno in qualche modo esserti d’aiuto nell’orientamento. Affrontare la salita con i giusti compagni di viaggio farà sembrare il percorso meno faticoso.Se sei un fuorisede le difficoltà sono doppie, in quanto devi ambientarti non solo nella nuova università, ma anche in una nuova città. Per questo anticipatra le vie del quartiere dove andrai a vivere. Memorizza il supermarket più a portata di casa, pizzerie e fast food dove rimediare i pasti dell’ultimo momento, fermate dell’autobus e metro. Ladi questo primo periodo di adattamento è:Margherita Paolini