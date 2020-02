Esame di inglese all'università, che livello è?

Idoneità di inglese: il livello di apprendimento richiesto

B1: il candidato è in grado di comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in lingua standard su argomenti familiari che affronta normalmente al lavoro, a scuola, nel tempo libero ecc. Se la cava in molte situazioni che si possono presentare viaggiando in una regione dove si parla la lingua in questione. Sa produrre testi semplici e coerenti su argomenti che gli siano familiari o siano di suo interesse. È in grado di descrivere esperienze e avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni, di esporre brevemente ragioni e dare spiegazioni su opinioni e progetti.

B2: il candidato è in grado di comprendere le idee fondamentali di testi complessi su argomenti sia concreti sia astratti, comprese le discussioni tecniche nel proprio settore di specializzazione. È in grado di interagire con relativa scioltezza e spontaneità, tanto che l’interazione con un parlante nativo si sviluppa senza eccessiva fatica e tensione. Sa produrre testi chiari e articolati su un’ampia gamma di argomenti e esprimere un’opinione su un argomento d’attualità, esponendo i pro e i contro delle diverse opzioni.

Come superare l’esame: 5 consigli utili

Ecco una guida fatta a posta per te per capire qual è il livello dell'idoneità di inglese in quasi tutte le università e il modo per superarla al meglio.Nella maggior parte delle università di inglese, il livello di apprendimento richiesto è ilma può capitare che in alcuni contesti basti solo il. Ecco cosa prevede ilNon sempre uno studente non è incon una lingua straniera per mancanza di volontà, ma a causa di svariati motivi: incompetenza dell'insegnante del liceo o tempi stretti da rispettare per il completamento del programma scolastica. Ma non è mai troppo tardi, ecco dei consigli pensati per te:: le lezioni in aula sono di fondamentale importanza se si hanno lacune. Il docente, inoltre, avrà sicuramente predisposto dei materiali propedeutici all'esame ed è giusto esaminarli con attenzione e impegno.: diciamoci la verità, abbiamo costantemente le cuffie alle orecchie. Quando si ascolta musica inglese è consigliabile leggere il testo in inglese e vedere poi la traduzione in italiano.: lingua originale con sottotitoli italiani o lingua italiana e sottotitoli in lingua originale? Tra gli studiosi c'è ancora un dibattito in corso ma ciò che è certo è che prendere la prima o la seconda decisione è pur sempre un inizio. Valuta tu!: in ateneo ci saranno sicuramente studenti madrelingua in Erasmus. Potresti chiedere loro di aiutarti in inglese in cambio di lezioni in italiano.: se hai costantemente lo smartphone in mano e cerchi qualcosa di utile da fare è arrivato il momento di scaricare una applicazione dedicata alle lingue, il tuo store sarà sicuramente pieno! Non solo potrai allenare la pronuncia e arricchire il tuo vocabolario, instaurerai un rapporto quotidiano con la lingua!