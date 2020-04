Notre-Dame : histoire de sa construction

La cathédrale de Notre-Dame s’élève sur l’Île de la Cité mais avant sa construction, qui débute en 1163, comment se présente l’Île ? Au IVe siècle, l’enceinte fortifiée de l’île abrite le port de marchandises de Paris, alors appelé Lutèce. Au début de l’ère chrétienne existait, sous l’emplacement du parvis et de la cathédrale, une basilique de grandes dimensions.À l’est de cette basilique se trouvait déjà une première église dédiée à la Vierge.Les actes fondateurs remontent à Clovis. La conversion de Clovis au Christianisme à la fin du Ve siècle et son choix de Paris comme capitale du royaume franc vont consolider le diocèse. Celui-ci est situé dans la partie orientale de l’Île de la Cité, consacrée au spiritual, alors que le temporel, avec le plaisir du rois, se trouve dans la parti occidentale. Quand l’évangélisation de l’Europe est stabilise, de l’époque paléochrétienne au XIIIIIIIV siècle, l’augmentation massive de fidèles et l’accueil de pèlerins créent de nouveaux besoins. Alors, plutôt que de construire des églises séparées, dédiées aux baptêmes ou à la prière, on préfère construire un seul édifice : la cathédrale. Alors, l’évêque de Paris, Maurice de Sully, qui va s’en charger, en concevant un plan audacieux. ON voit alors apparaître la voûte sur croisées d’ogives, les nefs sont de plus en plus hautes, elles comportent plus d’ouvertures que de murs ce qui comporte des dépenses énormes.Les fonds nécessaires viennent de l’évêque et des chanoines et on favorise les indulgences pour que davantage d’argent puisse rentrer dans les caisses de l’Eglise. En outre, on faisait appel aux seigneurs qui avaient les moyens pour payer une chapelle ou quelques vitraux.. la première pierre de Notre-Dame est posé en 1163. Les travaux débutent dans des conditions difficiles et les travaux sont retardé à causes des crues de la Seine et de problèmes de financement. Le terrain est marécageux et parfois, quand ion creuse, il faut arriver à une profondeur de 8 mètres pour arriver à un sol stable. Pour que les matériaux arrivent plus aisément sur le chantier, on ouvre une artère de plus de six mètres de large qui part du portail de Notre-Dame: c’est la rue Neuve-Notre-Dame. On y trouve des tailleurs de pierre, des sculpteurs, des verriers, etc. ; donc, la main-d’œuvre est qualifiée et abondante. En 1235, sauf les chapelles et les arcs-boutants, la cathédrale est achevée et jusqu’à la première moitié du XIII siècle, Notre-Dame de Paris reste le plus grand édifice religieux du monde occidental, à l’image du pouvoir de l’évêque de Paris qui est le plus grand évêque du domaine royal. Pour avoir une vision d’ensemble, il suffit de monter au sommets des tours. Sur la plate-forme est suspendu le bourdon « Emmanuel », la cloche dont le battant à lui seul pèse 474 kilos.