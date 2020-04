Louis XIV et la transformation de Paris

Tout le monde sait que Louis XIV préférait Versailles; cependant, c’est un des souverains qui a le plus considérablement modifié le paysage parisien, aussi bien pour exalter sa propre grandeur que pour des raisons de commodité.Louis XIX n’aimait pas Paris car il avait peur de ses emportements ; en effet, en 1664, alors qu’il résidait la plupart du temps au Louvre, il nomma un lieutenant de police chargé de surveiller la presse et maintenir l’ordre dans la rue.C’est pour cela, qu’il décida de construire sa nouvelle résidence loin de la capitale qui en 1682 devint aussi le siège officielle de la cour et du gouvernement. Malgré cela, il entreprit des travaux considérable à Paris.Colbert, devenu surintendant des bâtiments rêvait de faire de la capitale une nouvelle Rome. Pour se rendre compte de cette volonté, il suffit de se promener dans les quartiers de la rive droite et découvrir la Place Vendôme et la Place des Victoires. Il faut aussi visiter le Louvre. La fastueuse galerie d’ Apollon est entièrement consacrée au dieu Soleil et donc à Louis XIV. Il fit achever aussi la Cour Carrée et bâtir la Colonnade, c’est-à-dire la façade conçue comme principale du côté de l’église Saint-Germain-l’Auxerrois. C’est également à cette époque que fut aménagé le jardin des Tuileries qui marque le triomphe du jardin à la française, après celui de Versailles. Dans son axe on perça un grand cours planté qui deviendra la future perspective des Champs-Élysées. Quant aux Marais on y voit s’élever toujours plus de belles demeures. Et les courtisans n’hésitèrent pas à se faire construire de somptueux hôtels particuliers.Sur la rive gauche, Colbert fit construire l’ Observatoire astronomique, l’hôpital de la Salpêtrière et surtout, l’ hôtel des Invalides qui constitua le plus grand chantier du règne de Louis XIV après celui de Versailles. L’hôtel fut créé pour porter assistance aux anciens soldats et invalides de guerre (surtout ceux de la guerre de Trente Ans). Il semblerait que Louis XIV ait voulu les cacher car il faisaient mauvaise figure au centre de Paris. L’église, sur un projet de Mansart, est double : l’une est réservée aux invalides et l’autre, celle du Dôme, inaugurée en 1706 est réservée au roi et à son entourage. Aujourd’hui, le dôme est célèbre pour abriter le tombeau de Napoléon.Louis XIX a fit faire aussi des travaux d’utilité publique. Il fit aménager les rives de la Seine en élevant, par exemple, les quais le long du Louvre et sur la place de Grève, grâce à des terre-pleins en pierre. Avant ces travaux, la plupart des bords de Seine se transformaient à la moindre pluie en bourbiers. Plus tard, le roi fit aussi construire le Pont Royal qui rendit plus dynamique les Faubourgs Saint-Germain et Saint-Honoré.Sous Louis XIV, Paris devint une ville ouverte. Lorsque Vauban était en train de s’occuper de fortifier les frontières, en bâtissant des forteresses, le roi donna l’ordre de détruire des remparts parisiens, devenus inutiles à cause de l’urbanisation hors les murs, des évolutions techniques défensives, mais surtout parce que les succès militaires assuraient la sécurité de la capitale.Les remparts furent remplacés par un nouveau cours scandé d’arcs de triomphe qui rappelaient les victoires du roi (porte Saint-Denis, porte Saint-Martin).