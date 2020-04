Le château de Vincennes

À partir du XXe siècle, les rois capétiens ont toujours été attirés par les forêts giboyeuses situées à l’est de la capitale. Louis VII y édifie un pavillon de chasse qui ensuite est fréquenté par Philippe Auguste, puis par Saint Louis. En 1361, le roi Jean II le Bon entame la construction d’un donjon ; son fils Charles V transforme cet endroit en une véritable résidence royale, l’une des plus vastes d’Europe, un très beau chef-d’œuvre d’architecture médiévale.Ici, se conjuguent art militaire et raffinement. Mi-château, mi-palais, la forteresse de Vincennes est un site à découvrir pour ce qu’elle raconte de l’histoire française. Cette transformation trouve ses raisons politiques dans le contexte particulièrement difficile qui échoit à Charles, lorsqu’il prend la régence, après la capture de son père par les anglais en 1356 le royaume de France est au bord du gouffre car les troupes anglaises sont arrivées deux fois devant les portes de la capitale. Et à cela s’ajoute la révolte des marchands parisiens emmenée par le prévôt Étienne Marcel et, en même temps, la Grande Jacquerie. Après la mort de son père, en 1364, Charles monte au trône et il réalise l’urgence de défendre Paris, en édifiant une puissante forteresse à son entrée. À Vincennes est monté, alors, un chantier immense et très coûteux En quelques années, le château est protégé d’une grande enceinte rectangulaire de plus d’un kilomètre de long, défendue par neuf tours de 40 mètres de hauteur. Il s’agit d’une forteresse imprenable aux dimensions proches de celle d’une cité. Le chef-d’œuvre de Vincennes, c’est son doinjon qui avec ses 50 mètres de haut, est d’une puissance et d’une élégance incomparables.Édifié en très opeu de temps – entre 1361 e 1369 – c’est presque un château à l’intérieur d’un château : cette massive tour carrée flanquée de quatre tourelles est elle-même entourée d’une enceinte avec un châtelet qui en garde l’entrée. La bâtiment se compose de six niveaux et chacun garde les traces d’un grand raffinement. Dans la chambre du roi, on admire une cheminée monumentale er suer les nervures des voûtes on a peint des fleurs de lis sur fond bleu. Dans la grande salle du conseil au premier étage, les voûtes sont lambrissées avec du bois venant des chênes de la Mer Baltique. Dans l’ensemble on peut dire que Vincennes a été pour Charles V un moyen pour renforcer l’autorité royale comme fera plus tard Louis XIV avec le château de Versailles.