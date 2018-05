Velocità delle reazioni chimiche - Descrizione

Reazioni chimiche

La velocità delle reazioni chimiche dipendono:1. Dalla natura e dalla concentrazione dei reagenti2. Dall'area della superficie di separazione3. Dalla temperatura4. Dalla presenza di catalizzatori

1a. Natura dei reagenti : La velocità di una reazione chimica dipende dalla natura dei reagenti per esempio:

Il sodio reagisce con l'acqua mentre un altro metallo dello stesso gruppo con l'acqua mentre un altro metallo dello stesso gruppo come il potassio, reagisce in un modo quasi esplosivo.

La reazione è la stessa, ma la velocità di reazione è diversa poichè sono diverse le caratteristiche e la natura dei due reagenti.

1b. Concentrazione dei reagenti : L'influenza della concentrazione dei reagenti sulla velocità di reazione avviene se si tiene conto che per reagire, due particelle devono venire in reciproco contatto.

Maggiore è la concentrazione dei reagenti più é probabile un loro reciproco contatto (però questo ragionamento è valido solo se la reazione avviene in unica fase gassosa o liquida).



Catalisi

Equilibrio chimico

Acidi e basi

Il PH

Mentre se abbiamo una reazione in fase eterogenea, cioè, se i reagenti sono presenti in più fasi come solida-liquida, non bisogna considerare la concentrazione dei reagenti, ma bensì considerare l'area della superficie di separazione, vale a dire la superficie di contatto tra le due fasi.2. Superficie di contatto : Se la reazione avviene in fase eterogenea, cioé, se i reagenti sono presenti in più fasi, la velocità delle reazioni chimiche dipende dalla superficie di contatto tra le due fasi. Maggiore è la superficie di contatto tanto maggiore è la velocità di reazione.3. Temperatura : Un aumento di 10°C può fare raddoppiare, ma anche triplicare la velocità di una reazione chimica.Come ad esempio quando congeliamo gli alimenti, questo avviene mediante un abbassamento di temperatura determinando una diminuzione della velocità di decomposizione dei cibi4. Catalizzatori : Un'idea sui cani catalizzatori può essere data considerando una miscela di idrogeno e di ossigeno che a temperatura ambiente può rimanere inalterata anche per tempi lunghissimi ma che, in presenza di un opportuno catalizzatore, reagisce in modo esplosivo con produzione di acqua.Energia di attivazioneL'energia di attivazione è l'energia minima che le molecole devono possedere durante l'urto affinché la reazione avvenga.La catalisi è il fenomeno secondo cui alcune reazioni chimiche vengono accelerate o ritardate dalla presenza di opportune sostanze catalizzatoriI catalizzatori sono quindi sostanze che modificano il valore della velocità della reazione senza venir consumati durante la reazione stessa.I catalizzatori quindi facilitano il raggiungimento dell'equilibrio offrendo un percorso alternativo.La catalisi può essere classificata incatalisi omogenea: se i reagenti, i prodotti e il catalizzatore appartengono alla stessa fase;catalisi eterogenea: se il catalizzatore è in una fase diversa dalla fase dei reagentiUna reazione chimica tra i reagenti A e B avviene in modo completo quando al termine della reazione non vi è più traccia dei reagenti A e B poichè si sono trasformati nei prodotti C e D.Queste reazionio si scrivono nella formula:aA+bB-->cC+dDAlcune trasformazioni non comportano la trasformazioni dei reagenti in prodotti, ma man mano che i prodotti si formano, questi reagiscono fra di loro per formare i reagentinella reazione:aA+bB--> cC+dD<--La doppia freccia indica una reazione reversibile in quanto avviene contemporaneamente nelle due direzioni, i prodotti C e D possono reagire contemporaneamente con A e B.Equilibrio mobile o Principio di Le ChatelierQuesto equilibrio mobile ci permette di prevedere come un sistema all'equilibrio reagisce a pertubazioni esterne:infatti quando un sistema viene perturbato per effetto di un'azione esterna, il sistema reagisce in maniera da ridurre o annullare la sollecitazione stessa, ristabilendo l'equilibrio.Inoltre, aumentano la concentrazione di uno dei reagenti, l'quilibrio si sposta verso i prodotti. Quindi aumentando la concentrazione di uno dei prodotti, l'equilibrio si sposta verso i reagenti.Gli acidi e le basi le incontriamo ogni giorno nella nostra vita quotidiana.Ci sono 3 teorie:Teoria di Arrhenius: Secondo questa teoria, un acido è una sostanza che in soluzione acquosa è in grado di liberare ioni H+ (ioni idrogeno) mentre una base è una sostanza che in soluzione acquosa è in grado di liberare ioni OH (ioni idrossido o iono ossidrile).Però c'era bisogno di una teoria più generale: nel 1922 ci fu una nuova teoriaTeoria di Bronsted e Lowry: secondo questa teoria, un acido è acido una sostanza capace di cedere ioni H+ (protoni) mentre una base è una sostanza capace di acquistare ioni H+ (protoni).Un'altra estensione dei concetti di acidi e basi fu realizzata nel 1923 grazie a un'altra teoriaTeoria di Lewis: Secondo questa teoria, un acido è qualsiasi sostanza in grado di accettare una coppia di elettroni mentre una base è qualsiasi sostanza in grado di cedere una coppia di elettroni non condivisi.Il PH serve a trasformare un valore molto piccolo in un numero più semplice.La scala del PH è compresa fra 0 e 14. In base al valore del PH una soluzione può essere:Basica se il PH è maggiore di 7Neutra se il PH è uguale a 7Acida se il PH è minore di 7