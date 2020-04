Velocità delle reazioni chimiche, relazione di laboratorio

Materiali:• 4 becher (100ml);• Spruzzetta;• Pipetta;• Bacchetta di vetro;• Spatola;• 1 cilindro (portato:25ml, sensibilità:0,5ml);• 1 cilindro (portata:10ml, sensibilità:1ml).Strumenti:• Termometro;• Cronometro;• Piastra riscaldante.Sostanze:• Acido ossalico (COOH)2;• Acqua H20;• Permanganato di potassio KMn04;• Acido solforico H2SO4;• Biossido di manganeseProcedimento:Fase 1:• Inserire nel 1° becher 10ml di acido ossalico 0,1M;• Inserire nel 2° becher 10ml di acido ossalico 0,1M e 20ml di acqua;• Inserire nel 3° becher 10ml di permanganato di potassio 0,02M e 4ml di acido solforico;• Inserire nel 4° becher 10ml di permanganato di potassio 0,02M e 4ml di acido solforico;• Versare il contenuto del 1° becher nel 3° becher e misurare il tempo in cui avviene la reazione per mezzo del cronometro.La reazione è terminata quando la soluzione da viola diventa incolore;• Fare lo stesso con il 2° e 4° becher.Fase 2:• Lavare i becher;• Inserire nel 1° becher 10ml di acido ossalico 0,1M;• Inserire nel 2° becher 10ml di permanganato di potassio 0,02M e 4ml di acido solforico;• Riscaldare entrambi i becher a 40°C con la piastra riscaldante e aiutandosi per mezzo del termometro;• Versare il contenuto del 1° becher nel 2° becher e misurare il tempo in cui avviene la reazione per mezzo del cronometro. La reazione è terminata quando la soluzione da viola diventa incolore.Fase 3:• Lavare i becher;• Inserire nel 1° becher 10ml di acido ossalico 0,1M;• Inserire nel 2° becher 10ml di permanganato di potassio 0,02M, 4ml di acido solforico e una piccola quantità di biossido di manganese di colore grigio;• Versare il contenuto del 1° becher nel 2° becher e misurare il tempo in cui avviene la reazione per mezzo del cronometro. La reazione è terminata quando la soluzione perde il colore violaceo e rimane grigia tendente al nero.Risultati: Dalla prima fase è risultato che la reazione fra i contenuti del 1° e 3° becher è avvenuta in 5 minuti e 45 secondi e che la reazione fra i contenuti del 2° e 4° becher è avvenuta in 8 minuti e 51 secondi. Dalla seconda fase che la reazione fra i contenuti del 1° e 2° becher è avvenuta in 20 secondi. Dalla terza fase che la reazione fra i contenuti del 1° e 2° becher è avvenuta in 46 secondi.Conclusioni: Lo scopo dell'esperienza è di capire quanto influenzino i vari fattori la velocità della prima reazione. La fase 1 ha permesso di evincere che una maggiore concentrazione di reagenti aumenta la velocità della reazione, infatti la reazioni fra i becher dove è presente l'acqua è avvenuta in un maggiore tempo rispetto a quella senza l'acqua. Confrontando i risultati della fase 2 con la reazione della fase 1 fra il contenuto del 1° e 3° becher si evince che un aumento della temperatura porta a un aumento considerevole della velocità della reazione. Confrontando i risultati della 3 fase con la reazione della fase 1 fra il contenuto del 1° e 3° becher si evince che la presenza di enzimi porta a un aumento della velocità di reazione. Fra i vari fattori quello che ha apportato un maggiore aumento della velocità è la temperatura, seguito dalla presenza di catalizzatori e infine dall'aumento della concentrazione.