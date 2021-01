Video appunto: Tungsteno

Il tungsteno

Composti del tungsteno

Il tungsteno è l'elemento chimico avente numero atomico 74 e il suo simbolo è W (da wolframio). Il nome "tungsteno" deriva dallo svedese tung sten, "pietra pesante", termine coniato nel 1751 dallo svedese Axel Fredrik Cronstedt, che chiamò così un minerale da lui scoperto oggi noto come scheelite esso si trova in Austria, Bolivia, Cina, Portogallo, Russia, Corea del Sud e Stati Uniti.Il tungsteno puro ha un colore che varia dal grigio acciaio al bianco, ed è molto duro. Si può tagliare con un seghetto per metalli quando è molto puro, mentre se è impuro è molto fragile e difficile da lavorare; il tungsteno viene ottenuto tramite sinterizzazione in quanto dotato di una temperatura di fusione troppo elevata per poter essere colato. Successivamente viene lavorato tramite forgiatura, trazione o estrusione. Ha una ottima resistenza alla corrosione, la maggior parte degli acidi minerali lo intacca solo debolmente. Sul tungsteno metallico si forma uno strato protettivo di ossido all'aria, ma questa protezione viene meno alle alte temperature, a cui l'ossidazione non viene fermata. Viene facilmente ossidato, sia puro che sotto forma di carburo dall'azione dell'acqua ossigenataIl tungsteno ha una vasta gamma di usi come nella lavorazione degli altri metalli, nell'industria mineraria, petrolifera e delle costruzioni. Il tungsteno si usa anche per i filamenti delle lampadine ad incandescenza, utilizzato nel tiro con l'arco, nella produzione di punte per frecce da competizione, grazie all'alto peso specifico ed alla durezza, utilizzato anche per le frese chirurgiche sotto forma di carbonio tungsteno e in molte altre cose. Il tungsteno è utilizzato anche nella fabbricazione di bigiotteria e gioielleria, per la sua ipoallergenica e per la capacità, dovuta alla sua estrema durezza, di mantenersi lucido molto più a lungo di qualunque altro metallo. A causa del peso specifico simile all'oro, viene a volte usato dai falsari per produrre lingotti falsi, costituiti da un'anima di tungsteno ricoperta d'oro.Acido tungstico si presenta sotto forma solido color giallastroCarburi di tungsteno solido grigio e nero lucenteSodio tungstato solido cristallino biancoTungsteno triossido si presenta sottoforma di polvere giallaAmmonio meta tungstato si presenta in polvere bianca cristallizzata.Acido silicotungstico si presenta come un solido da bianco a giallastro inodore.Acido Fosfotungstico è un composto corrosivo di colore bianco a verdastro-giallo.