Teoria dell'ibridazione

Caratteristiche

Ibridazione sp3, sp2,sp

Ibridazione sp3

Ibridazione sp2

Ibridazione sp

- Nella formazione di orbitali ibridi intervengono solo OA di energia simile- L’ibridazione consente la formazione di legami equivalenti- Gli AO che si ibridano si orientano in modo da dare massimasovrapposizione nella formazione dei legami e minima repulsione tra lecoppie solitarie- L’ibridazione consente un maggior numero di legami e quindi maggiorstabilità molecolare- Da n OA si ottengono, per combinazione lineare, n orbitali ibridi equivalenticon energie intermedie tra quelle dei componenti- L’ibridazione è, di solito, accompagnata dalla promozione di uno (o più)elettroni da orbitali saturi a orbitali vuotiL’energia spesa nel processo di ibridazione viene compensata dalla formazione di legami più forti dovuti alla più estesa sovrapposizione degli orbitali ibridi.Quattro orbitali ibridi sp3 tutti equivalenti e orientati coi loro assi dal centro ai vertici di un tetraedro regolare. Per questo l’ibridazione è detta tetraedrica.Mescolando un orbitale s e due orbitali p si ottengono tre orbitali ibridi sp2. Il terzo orbitale 2p non è ibridato.L’ibridazione tra un orbitale s e un solo orbitale p determina la formazione di due orbitali ibridi sp tutti equivalenti e coi loro assi orientati lungo la stessa retta, ma l’uno in senso opposto all’altro. Per questo l’ibridazione è detta diagonale.