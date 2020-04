Reazioni chimiche, formazione di cloruro di magnesio e idrogeno gassoso

Mg + 2HCl --> MgCl2 + H2Sostanze:• Magnesio(Mg):• Acido cloridrico(HCl).Materiali:• Provetta,• Portaprovette;• Pipetta;• Spatola.Procedimento: Massare 0,09g di Mg. Inserirli in una provetta e farli reagire con due pipettate di HCl. Annotare i fenomeni che avvengono durante la reazione.Al termine della reazione se si avvicina una fiamma alla provetta si produce un botto.Raccolta e analisi dei dati:• 2 spatolate di HCl;• Si lavora in eccesso perchè la reazione è esoergonica;• Massa magnesio(Mg): 0,09g;• Si produce del gas;• La reazione è di scambio semplice : AB+C --> AC+B;Con il calcolo delle moli abbiamo calcolato il numero di moli di acido cloridrico(HCl) necessarie per far avvenire la reazione:Mg + 2HCl --> MgCl2 + H2MM(Mg): 24,31uMM(HCl): 1,008u+35,45u=36,458un(Mg)= m/M = 0,09g:24,31g/mol=0,004moln(HCl): xneffettive(Mg) : nteoriche(Mg) = neffettive(HCl) : nteoriche(HCl)neffettive(Mg) : nteoriche(Mg) = x : nteoriche(HCl)0,004mol : 1mol = x : 2molx: (0,004mol x 2 mol): 1 mol=0,008molConclusioni e commenti: La reazione è esoergonica; infatti se si tocca la provetta durante la reazione si sente il calore: questo avviene perchè l'energia potenziale dei reagenti è maggiore di quella dei prodotti. Abbiamo lavorato in eccesso di acido cloridrico(HCl) perchè la reazione è esoergonica e quindi l'eccesso evapora. Abbia notato che è avvenuta una reazione perchè si è formato del gas che è l'idrogeno(H2). La reazione è di scambio semplice perchè è del tipo AB+C --> AC+B. Avvicinando una fiamma al termine della reazione avviene uno scoppio perchè è presente l'idrogeno. L'ossigeno a differenza dell'idrogeno alimenta la fiamma.