Reazioni chimiche, formazione di ossigeno e acqua

2H2O2 ---------> O2 + 2H2OSostanze:• Acqua ossigenata(2H2O2);• Ossigeno(O2);• Acqua(H2O);• Biossido di manganese(MnO2).Materiali:• Provetta;• Imbuto;• Tappo di gomma per provetta;• Legnetto.Procedimento: Inserire in una provetta del biossido di manganese(MnO2) e versare all'interno della medesima provetta tramite un imbuto dell'acqua ossigenata(2H2O2).Chiudere la provetta con un tappo di gomma. Osservare e annotare i fenomeni che avvengono durante la reazione. Al termine della reazione avvicinare un legnetto che è appena stato spento ed osservare.Raccolta e analisi dei dati:• Il biossido di manganese(MnO2) è un catalizzatore;• Durante la reazione cambia il colore delle sostanze, diventa tutto nero;• Il tappo è saltato via perchè l'ossigeno(O2) l'ha spinto via;• Il legnetto si è riacceso.Conclusioni e commenti: Nell'equazione il biossido di manganese(MnO2) è posto sopra la freccia perchè è un catalizzatore. Un catalizzatore è una sostanza che accelera una reazione senza prendervi parte. Abbiamo notato che è avvenuta una reazione perchè è cambiato il colore delle sostanze e si è formato del gas. Il tappo è stato spinto via dall'ossigeno(O2) che è stato prodotto durante la reazione. Avvicinando un legnetto che è appena stato spento alla provetta, esso si riaccende: questo avviene perchè è presente l'ossigeno che parte a una fiamma di alimentarsi.