Reazioni chimiche, formazione di cloruro di sodio, di acqua e di anidride carbonica

Na2CO3 + HCl --> NaCl + NaHCO3 --> NaCl + H2O + CO2Sostanze:• Carbonato di sodio(Na2CO3);• Acido cloridrico(HCl);• Cloruro di sodio(NaCl);• Carbonato acido di sodio(NaHCO3);• Acqua(H2O);• Anidride carbonica(CO2).Materiali:• Provetta;• Porta provette;• Pipetta.Procedimento: Inserire del carbonato di sodio(Na2CO3) e dell'acido cloridrico(HCl) nella medesima provetta e far avvenire la reazione. Annotare i fenomeni che avvengono durante la reazione.Raccolta e analisi dei dati:• 2 pipettate di carbonato di sodio(Na2CO3);• 2 pipettate di acido cloridrico(HCl);• La reazione continua come si può notare dalla sua equazione;• CI sono delle bollicine all'interno dell'acqua(H2O) alla fine della reazione;• Non si produce e non si assorbe calore dall'ambiente durante la reazione;• La reazione è di scambio doppio : AB+CD --> AD+CB.Conclusioni e commenti: La reazione a differenza di altre reazioni continua(lo indica la seconda freccetta all'interno dell'equazione). Alla fine della reazione sono presenti delle bollicine all'interno dell'acqua(H2O) perchè si forma un gas che è l'anidride carbonica(CO2). La reazione non è nè esoergonica nè endoergonica perchè non assorbe e non cede calore all'ambiente. La reazione è di scambio doppio perchè è del tipo AB+CD --> AD+CB.