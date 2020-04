Reazioni chimiche, formazione di anidride carbonica, acqua e cloruro di calcio

CaCO3 + 2HCl --> CO2(formazione di gas) + H2O + CaCl2Sostanze:• Carbonato di calcio(CaCO3);• Acido cloridrico(HCl);• Anidride carbonica(CO2);• Acqua(H2O);• Cloruro di calcio(CaCl2).Materiali:• 2 pietre calcarea;• Pietra non calcarea;• Pipetta.Misure di sicurezza:• Indossare guanti e camice;• Legare i capelli.Procedimento: Spruzzare tramite la pipetta dell'acido cloridrico(HCl) su tre pietre: due calcaree e una no. Osservare i fenomeni che accadono in entrambe le situazioni.Raccolta e analisi dei dati:• Sulla roccia calcaree si formano delle bollicine(CO2);• Sulla roccia non calcarea non si formano delle bollicine.Conclusioni e commenti: Osservando la reazione abbiamo notato che le rocce calcaree producono dell'anidride carbonica(CO2) perchè l'acido cloridrico(HCl) reagisce con il carbonato di calcio(CaCO3) che sulle rocce non calcaree non è presente. La prima roccia è granito con cristalli di silicio infatti su di esso non si produce anidride carbonica(CO2). La seconda è una roccia calcarea infatti su di essa si produce anidride carbonica(CO2). La terza roccia è la sezione di una stalattite contenente carbonato di calcio(CaCO3), argilla e ferro(Fe); infatti su di essa si produce anidride carbonica(CO2).