Reazioni chimiche, formazione di cloruro di zinco e idrogeno gassoso

Obiettivi:• Classificare le reazioni chimiche in reazioni di: sintesi, decomposizione, scambio semplice, scambio doppio o neutralizzazione;• Bilanciare le equazioni delle reazioni chimiche;• Individuare i fenomeni che avvengono durante le reazioni chimiche.Prerequisiti: È importante saper bilanciare le equazioni chimicge, saper come si effettuano i calcoli con le moli per determinare le masse teoriche dei reagenti e dei prodotti, saper cosa sono le reazioni esoergoniche ed endoergoniche (reazioni esoergoniche= reazioni che liberano energia nell'ambiente perchè l'energia potenziale dei reagenti è maggiore di quella dei prodotti es: combustione, respirazione cellulare; reazioni endoergoniche= reazioni che assorbono energia dall'ambiente perchè l'energia potenziale dei reagenti è minore di quella dei prodotti es: fotosintesi clorofilliana), sapere cosa è un catalizzatore, saper i fenomeni che si verificano comunemente durante le reazioni chimiche (scomparsa o formazione di un solido, cambiamento di colore e/o dell'aspetto fisico, formazione di gas, sviluppo di calore ed emissione di luce).Zn + 2HCl --> ZnCl2 + H2Sostanze:• Zinco(Zn) in polvere;• Acido cloridrico(HCl).Materiali:• Provetta,• Portaprovette;• pipetta;• Spatola.Misure di sicurezza:• Indossare guanti e camice;• Legare i capelli.Procedimento: Inserire 2 spatolate di zinco(Zn) all'interno di una provetta. Inserire due pipette di acido cloridrico(HCl) all'interno della provetta. Annotare i fenomeni che avvengono durante la reazione.Raccolta e analisi dei dati:• 2 spatolate di zinco(Zn);• 2 pipettate di acido cloridrico(HCl);• Produzione di fumo durante la reazione;• La reazione non ha ne prodotto ne assorbito calore;• La reazione è di scambio semplice : AB+C --> AC+B ( in questo caso: A+BC --> AC+B).Conclusioni e commenti: Siamo riusciti a capire che è avvenuta una reazione chimica perchè c'è stata una produzione di fumo/gas durante la reazione. La reazione è di scambio semplice perchè è del tipo AB+C --> AC+B. La reazione non è nè esoergonica nè endoergonica perchè non ha nè prodotto nè assorbito calore.