Legame Idrogeno

Formazione del legame idrogeno

Legame idrogeno e Temperatura di Ebollizione

Legame idrogeno Intermolecolare

Il legame idrogeno si origina tra molecole che hanno un atomo di H legato a un atomo piccolo, altamente elettronegativo, con coppie di elettroni solitari: N, O, o F. Un legame idrogeno intermolecolare è il risultato dell’attrazione tra l’atomo di H (idrogeno) di una molecola e la coppia solitaria dell’atomo di N(azoto), O(ossigeno), o F(fluoro) di un’altra molecola.Le temperature di ebollizione in genere aumentano all’aumentare delle masse molari come si vede nell’andamento degli elementi del IV(quarto) gruppo. La temperatura di ebollizione di H2O è maggiore di quella di HF, anche se l’energia del legame a idrogeno in HF è maggiore di quella di H2O, poiché ogni molecola di H2O può formare 4 legami a idrogeno mentre ogni molecola di HF ne può fornire soltanto 2. HF è liquido a temperatura ambiente mentre HCl, HBr e HI sono gassosi. HF è pure acido debole mentre gli altri sono acidi forti.Nell’acqua (H2O) le molecole si aggregano l’un l’altra mediante ponti di idrogeno e in prossimità della temperatura di ebollizione i legami intermolecolari non si distruggono completamente neppure allo stato di vapore. Si nota per questo la grande forza dei ponti di idrogeno.