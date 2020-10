Catalizzatori e approfondimenti su acidi e basi

Catalizzatori

I catalizzatori non alterano il valore della costante di equilibrio, ma fanno raggiungere l’equilibrio più velocemente, sono quindi sostanze che accelerano la velocità di una reazione pur rimanendo inalterati. I catalizzatori chimici si differenziano da quelli biologici soprattutto per l’a-specificità e accelerano una reazione solo di 106 volte (quelli biologici di 1018).Acidi e basi (approfondimenti) Arrhenius: l’acido è una sostanza che in acqua determina la formazione di ioni H+, la base è una sostanza che in acqua genera ioni OH-. Bronsted-Lowry: l’acido è una sostanza che cede protoni, una base è una sostanza che accetta protoni. Lewis: un acido è una sostanza elettrofila, in cerca di elettroni, una base è una sostanza nucleofila, che fornisce elettroni. Acidi e basi coniugati: quando un acido cede un protone all’acqua, la struttura che rimane è chiamata base coniugata, quando invece una base acquista un protone, la struttura che rimane è chiamata acido coniugato:Imparare a memoria concentrazione dell’acqua: (1000g/18g/mol)/1L=55,5M. L’acqua è una sostanza anfotera/anfiprotica ossia può comportarsi sia da acido che da base: 2