Varie definizioni di “Ecologia”

ecologia

L’Ecologia

Auto ecologia

Ecologia delle popolazioni

Sinecologia

Ecologia comportamentale

Eto - ecologia

Sociobiologia

Ecologia umana

Ecologia applicata

Ecologia eco sistemica

Il primo a parlare difu Ernst Haeckel, il quale disse che l’ecologia racchiude tutte quelle complesse relazioni riferite alla lotta per l’esistenza.Altri personaggi, nel corso del tempo, hanno definito questa scienza, tra cui possiamo ricordare:1) Charles Elton, nel 1927, disse che l’ecologia è lo studio degli animali e delle piante in relazione alle loro abitudini e al loro habitat;2) Arthur Tansley, nel 1935, disse che l’ecologia è lo studio dell’ecosistema;3) Eugene P., nel 1971, definì l’ecologia come la scienza che studia il funzionamento e la struttura degli ecosistemi.Quindi, possiamo concludere dicendo che: “è lo studio dell’ambiente naturale e delle interrelazioni tra gli organismi e l’ambiente in cui essi vivono”.Fin dall'inizio l’ecologia veniva suddivisa in:: cioè lo studio dei rapporti di una specie con il proprio ambiente;: è lo studio delle relazioni quantitative e qualitative delle popolazioni;: rappresenta lo studio del complesso di specie presenti in un ambiente e interagenti tra loro e con l’ambiente stesso.Invece oggi, l'ecologia viene distinta in:: rappresenta lo studio delle origini del comportamento;: è lo studio delle origini dell’evoluzione delle interazioni uomo-ambiente;: sono delle applicazioni pratiche dell’ecologia, come il problema dell’inquinamento;: studio degli ecosistemi nelle componenti biotica e abiotica.