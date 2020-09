Introduzione all’Ecologia

Il termine “Ecologia” deriva dalla fusione di due parole greche, letteralmente “discorso sulla casa”.Con il termine ecologia si intende la scienza che studia la biosfera, la porzione della terra contenente la vita.Il primo a parlare di ecologia in termini scientifici nel 1917 fu Barry Commoner, nel suo libro “The Closing Circle”.In questo libro sono illustrate ed enunciate le quattro leggi fondamentali dell’ecologia:1) Ogni cosa è connessa con un’altra;2) Ogni cosa deve finire da qualche parte;3) La natura è l’unica a sapere il fatto suo;4) Non vi è distribuzione di pasti gratuiti.Contemporaneamente all'uscita di questo libro, nascono i primi movimenti ambientalisti.Con il termine ambientalismo si intende un concetto filosofico, collegato a movimenti sociali che operano in difesa e salvaguardia dell’ambiente.Il nuovo concetto di benessere è lo “sviluppo sostenibile”, cioè quel tipo di evoluzione o di sviluppo che soddisfa i bisogni di oggi senza compromettere quelli delle generazioni future.Così come l’ambiente induce processi evolutivi e su tutti gli organismi che lo abitano, questi stessi svolgono dei processi di modificazione dell’ambiente e lo manipolano in base alle loro necessità e al loro fabbisogno.