Curve di sopravvivenza e Popolazione

Curva di primo tipo

Curva di secondo tipo

Curva di terzo tipo

Fattori Intrinseci

Fattori Estrinseci

I tassi di natalità e mortalità possono essere visualizzati tramite le, che possono essere di tre tipi:: indica un’alta sopravvivenza, tipico degli umani in stati sviluppati;: indica una mortalità equamente distribuita a tutte le età; tipico di varie specie di uccelli;: indica un’alta mortalità soprattutto tra giovani individui; tipico di piante.Riguardo i cambiamenti nel tempo sulla dimensione di una popolazione i fattori da sottolineare sono quattro: Natalità (B) , Mortalità (D) , immigrazione (I) ed emigrazione (E).L’equazione fondamentale per lo studio delle variazioni dell’ammontare della popolazione è:Nt+1 = Nt + B + I – D – ELe dimensioni di una popolazione possono essere regolate da fattori:: cioè quei fattori che coinvolgono direttamente gli individui all'interno della popolazione stessa; come ad esempio il cannibalismo. Questi fattori sono densità – dipendenti;: pur essendo esterni alla popolazione, ne influenzano la densità nel corso del tempo. Questi fattori comprendono soprattutto quelli ambientali come la temperatura, le precipitazioni e sono dei fattori densità – indipendenti.