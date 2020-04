Morgan - Gentica moderna, moscerini

Morgan e la genetica moderna, la prima scoperta(‘900)

I soggetti degli studi di Morgan erano i moscerini della frutta (avevano un corredo cromosomico molto semplice 2n=8, si riproducevano molto velocemente e soprattutto avevano i cromosomi sessuali uguali a quelli umani XX e XY).Solitamente gli occhi dei moscerini erano rossi ma ad un tratto comparve un individuo (mutante) con gli occhi bianchi (moscerino di sesso maschile).Per studiare questo fenomeno iniziò a fare degli incroci:1)Femmina occhi rossi X maschio occhi bianchi ((femmina omozigote)(prima generazione filiale):in questo modo dimostrò che il carattere occhi bianchi era2)femmina F1 X maschio F1(ovviamente essendo della F1 la donna è eterozigote, mentre il maschio !ricorda! avendo i cromosomi sessuali XY porta solo un carattere ed in questo caso è quello dominante): rapporto fenotipico 3:1 in cui l’”1” è il carattere recessivo;ricompare quindi il carattere occhi bianchi:ilsono con, mentre ildellesono conA questo punto Morgan si chiese, dato che non apparivano femmine con occhi bianchi, se ci fosse un rapporto tra il colore degli occhi e i: i cromosomi sessuali portano i caratteri?3)femmina F1 X maschio occhi bianchi(entrambi eterozigoti)F3: rapporto fenotipico 1:1;risultarono quindi iled ilFu quindi con questo ultimo risultato a dimostrare che i caratteri sono portati dai cromosomi sessuali, perchè se la donna (XX) eterozigote (con carattere portato su cromosomi sessuali) si incrocia con l'uomo (XY) recessivo (con carattere portato su cromosomi sessuali) risulterà sicuramente nella prole un individuo di sesso femminile con fenotipo recessivo, come appunto accadde a Morgan.Questa fu la prima scoperta di Morgan nei campi della genetica.