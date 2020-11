Linfociti

Questa cellula è poco più grande di un globulo rosso, citoplasma scarsissimo, nucleo tondeggiante caratterizzato da un’incisura che insieme alla compattezza della cromatina è indice dello stato di quiescenza dei linfociti. Il loro compito infatti è quello di stare in una lunga attesa per attivarsi e iniziare una reazione immunitaria nel momento in cui vengono esposti a un determinato stimolo.