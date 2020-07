Dimensioni delle cellule, cellula procariote ed eucariote

Dimensioni delle cellule: Il volume di una cellula varia da 1μm3 a 1000μm3, dal momento che deve mantenere un adeguato rapporto tra superficie e volume. Il volume determina la quantità di attività chimica svolta dalla cellula nell’unità di tempo, mentre la superficie la quantità di sostanze che la cellula può scambiare con l’esterno.Cellula procariote: Gli archea e i batteri sono costituiti da cellule procariote, che non possiedono compartimenti delimitati da membrane. Le cellule procariote sono circondate da una membrana e contengono citoplasma, DNA, contenuto nel nucleoide, e ribosomi. Taluni procarioti presentano anche una parete cellulare più o meno spessa (Gram positivi, che si colorano di blu, e negativi, che si colorano di rosso), una capsula, flagelli e/o pili.Cellula eucariote: La cellula eucariote può essere vegetale o animale ed è presente in protisti, vegetali, funghi e animali; a caratterizzare quella vegetale sono la parete e i cloroplasti invece, a caratterizzare quella animale, sono i centrioli (coinvolti nella divisione cellulare), i lisosomi (siti dove avviene l’idrolisi del materiale assunto per fagocitosi e dei batteri) e il citoscheletro (costituito da microtubuli per sostenere la cellula, mantenerne la forma e permetterne il movimento). Per lo più i vacuoli che nelle piante accumulano sostanze tossiche, sostengono la cellula, contengono pigmenti e enzimi, negli animali hanno funzioni differenti.