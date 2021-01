Video appunto: Reticolo endoplasmico e apparato di Golgi

Reticolo endoplasmatico

Apparato del Golgi

Struttura tipica delle cellule eucarioti, è più o meno sviluppato, dipende dal tipo di cellula (è molto sviluppato nelle cellule a intensa attività metabolica come quelle del fegato).Una parte del reticolo è ruvido, RER, dove ci sono ribosomi che sintetizzano le proteine (ci sono anche molti ribosomi non associati alla membrana del RER ma liberi nel citosol), un altra è liscia, REL, dove avviene la sintesi di lipidi come il colesterolo, precursore degli ormoni steroidei.Fra il nucleo e il RER non c'è separazione ma una continuità fisica tra i pori della membrana nucleare e la membrana di quest’ultimo.C'è poi una continuità tra RER e apparato di Golgi, un sistema di membrane appiattite dove avviene un accumulo, smistamento e modificazione di certe proteine, per esempio quelle che devono essere secrete. La faccia del Golgi che guarda verso il RER è detta cis face, quella che guarda verso la membrana cellulare è detta trans face.Le proteine vengono veicolate dal RER al Golgi attraverso delle vescicole di trasporto (pezzi della membrana che si staccano avvolgendo e proteggendo le proteine, arrivate al Golgi vi si fondono riversandone all'interno le proteine: grazie a questo sistema le proteine che devono fare questo percorso non vengono a contatto con altre sostanze del citosol, vengono protette).