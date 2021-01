Video appunto: Archea

Gli archea

La parete batterica

Gli archea hanno caratteristiche che fanno pensare che si siano diversificati molto in antichità dagli antenati degli attuali eubatteri. Sono anche essi procarioti, ma hanno caratteristiche particolari, per certi versi più vicine a quelle degli eucarioti e dei batteri. Sono molto studiati poichè molte specie di archeo-batteri abitano ambienti estremi e sono interessanti per applicazioni industriali.Tre grandi gruppi:• termofili: organismi che vivono a temperature molto elevate (superiori ai 100 gradi); i loro enzimi sono termo-resistenti, funzionano cioè ad alte temperature;• alofili: amano il sale, vivono in acque ad alta concentrazione salina;• metanogeni: produttori di metano; sono anaerobi, vivono dove non c'è ossigeno (sul fondo dipaludi, acquitrini) e sono in grado di produrre metano a partire da CO2 e H. Ci sono anche metanogeni nell'intestino, molti in quello dei ruminanti, vivendo in simbiosi con altri organismi in nicchie anaerobe.È costituita da molecole che non troviamo nelle cellule eucarioti: peptidoglicani costituite da• amminozuccheri• brevi peptidi (brevi sequenze amminoacidiche) Esistono due tipi di strutture:• GRAM+: più semplice, formato semplicemente da uno spesso strato di peptidoglicani sovrapposti allamembrana plasmatica• GRAM-: sopra alla membrana plasmatica c’è un sottile strato di peptidoglicani sopra al quale è presente una seconda membrana esterna ricca di proteine (lipoproteine e polisaccaridi)