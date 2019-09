Cellula vegetale (4)

La cellula vegetale

Anche le cellule vegetali sono eucariotiche quindi assomigliano a quelle animali. Tuttavia essa è dotata di tre elementi in più:Parete: La cellula vegetale oltre alla membrana si fosfolipidi ha anche la parete cellulare, una struttura rigida fatta di cellulosa. Essa conferisce rigidità ai tessuti vegetali. Questa parete è permeabile, non costituisce un ostacolo al passaggio delle molecole, perché è una rete a maglie larghe posta all’esterno della membrana cellulare. Semplicemente rafforza la cellula. Essa inoltre può essere ulteriormente irrobustita ed è per questo che le piante non hanno uno scheletro. Le pareti delle cellule fungono da scheletro.Cloroplasto: Il cloroplasto è un organulo citoplasmatico che gli animali non hanno, la cui presenza è dovuta alla fotosintesi, poiché ne è la sede. Esso è simile a un mitocondrio: ha una membrana esterna e una interna ripiegata a formare pile fatte da strutture appiattite una sull’altra. I singoli strati della pila sono detti tilacoidi si sovrappongono a formare questa sorta di pila di piatti. La pila si chiama grana. Al suo interno ci sono le molecole di clorofilla. Come funziona la clorofilla ? Cosa produce il cloroplasto ? La clorofilla è come un pannello solare. Quando è colpita dalla luce diventa più reattiva, ovvero cede elettroni alle molecole vicine innescando reazioni chimiche. Alcuni tipi di luce infatti riescono ad allontanare gli elettroni dagli atomi. Essi quindi li cedono più facilmente e innescano le reazioni, che consistono proprio in scambi di elettroni. Il risultato di queste reazioni è la produzione nel cloroplasto di ATP. A questo punto l’energia prodotta e accumulata alimenta la creazione di molecole organiche.Vacuolo: il vacuolo è una vescicola che serve da riserva di acqua. I vegetali non possono muoversi, quindi quando c’è tanta acqua la assorbono e la conservano per quando non ce n’è.