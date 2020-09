Smistamento e trasporto ex trans

Vi sono tre possibili destinazioni per il materiale del lume del Golgi:• la secrezione extracellulare;• la sostituzione delle proteine nella membrana plasmatica;• il compartimento lisosomiale. Nel primo caso si riportano gli esempi di secrezione di cellule ghiandolari di proteine come enzimi digestivi o ormoni di natura proteica come insulina e glucagone.Nel secondo caso si evidenzia che la membrana deve andare incontro a rinnovamento. Le proteine destinate ai lisosomi prendono il nome di idrolasi acide. Le idrolasi, salvo eccezioni (v. infra), non vengono rilasciate all’esterno della cellula. Il processo di smistamento è stato compreso in alcuni casi, sfuggono tuttavia alcuni dettagli; di seguito lo smistamento verso i lisosomi. I precursori delle idrolasi acide nel lume del Golgi presentato glicosilazione da parte di una molecola di mannosio-6-fosfato.Un recettore di una proteina transmembrana riconosce lo zucchero. Il recettore cambiando conformazione innesca la parte citosolica recante adattina che a sua volta tende a far aderire i complessi di clatrina alla membrana e a farli interagire tra loro per formare una vescicola. Esiste un comparto membranoso intermedio tra il RE e il Golgi denominato Endoplasmic Reticulum Golgi Intermediate Compartment (ERGIC) o gruppo vescicolare tubulare.