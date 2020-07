Strozzamento di un viscere

Trattamento delle ernie

La tecnica di Bassini

Tecnica protesica

Quando un viscere fuoriesce hanno luogo diverse e complicate conseguenze. Fra queste, la più significativa è lo strozzamento del medesimo.Lo strozzamento si verifica, nella maggior parte dei casi, nelle piccole ernie con una porta erniaria stretta.L’incarceramento è l’irriducibilità che si manifesta in seguito alla formazione di aderenze tra il contenuto, il sacco e la porta erniaria.La flogosi, invece, è un’infiammazione a carico del sacco erniario.Il trattamento delle ernie è esclusivamente chirurgico. Esso consiste in:- un trattamento non protesico in cui si applica una sutura diretta attraverso diverse tecniche;- un trattamento protesico.Una delle tecniche utilizzate per il trattamento non protesico è la tecnica di Bassini. Il principio fondamentale di questa tecnica è la ricostruzione della parete posteriore del canale inguinale e di un anello inguinale interno continente. Questa tecnica prevede la sutura a punti staccati del triplice strato (muscolo obliquo interno, muscolo traverso e fascia trasversalis) al legamento inguinale.La tecnica protesica consiste nel posizionare sulla parete posteriore del canale inguinale di una protesi. Il trattamento protesico presenta alcuni vantaggi rispetto alla sutura diretta: diminuzione del dolore post-operatorio; diminuzione del rischio di nevralgia; la possibilità di eseguire l'intervento in anestesia totale; rinforzo permanente della parete posteriore del canale inguinale.