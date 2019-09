Neurone multipolare

Il neurone multipolare (ossia il classico neurone) presenta un pirenoforo (o anche detto soma) cioè un corpo cellulare che ha una forma rotondeggiante. Questo presenta delle estremità: una è caratterizzata da ramificazioni arborescenti dette dendriti, l’altra è caratterizzata da un lungo assone (o anche detta fibra nervosa) e cioè un prolungamento citoplasmatico che termina con delle ramificazioni (non arborizzate come i dendriti) che a loro volta terminano con delle dilatazioni dette bottoni sinaptici. I bottoni sinaptici si pongono in connessione sinaptica con altri elementi cellulari che possono essere altri neuroni, cellule muscolari o cellule ghiandolari, si formano così le sinapsi. Una sinapsi è una connessione, che può essere di natura chimica o elettrica, che comporta la comunicazione di più parti.Questo neurone appena descritto è detto multipolare perché si possono riconoscere diversi poli rappresentati dalle ramificazioni sia dei dendriti che degli assoni. Tipici neuroni multipolari sono i neuroni stellati (che comprendono le cellule radicolari motrici della sostanza grigia ventrale del midollo spinale e dei nuclei motori dell’encefalo) e le cellule piramidali della corteccia cerebrale.O anche le cellule di Purkinje sono localizzate nel cervelletto, nella parte posteriore del cervello, responsabili della coordinazione e del monitoraggio dei movimenti.