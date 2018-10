Rocce clastiche o detritiche

Sono rocce formate da frammenti dettidi altre rocce quando il mezzo che li trasporta perde la sua energia.Per risalire l'ambiente di formazione si analizza la dimensione dei clasti più sono piccoli e meno energico è stato il mezzo da cui si sono sedimentati.Si considera anche l'arrotondamento dei clasti che informa circadei sentimenti e il loro processo di trasporto.Le rocce costituite da classi di dimensioni maggiori a 2 mm sono dettie derivano dalla cementazione della ghiaia.I conglomerati formati da ciottoli spigolosi si chiamanoe hanno subito un trasporto modesto.I conglomerati formati da ciottoli arrotondati si chiamanoe hanno subito un lungo trasporto.Le rocce costituite da classi di dimensioni comprese tra 2 millimetri è un sedicesimo di mm sono dette, sabbie cementate e ricche di granuli di quarzo.Derivano da sabbie desertiche o costiere e si trovano in tipici depositi in Cina o in Russia detti loessLe rocce formate da classi di dimensioni inferiori ad un sedicesimo di mm sono dette argille, si depositano sul fondo di grandi laghi, mari e oceani e quando questi sedimenti diventano compatti a causa della diagenesi sono detti